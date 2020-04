Journalist Alexander Münninghoff (76) overleden

„Maandag een week geleden sprak ik hem nog. We zullen hem enorm missen”, twitterde Henk Krol, politiek leider van 50PLUS.

Münninghoff begon zijn journalistieke carrière als freelancer bij de Haagse Post, maar het grootste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam bij de Haagsche Courant, waarvoor hij als reizend redacteur en als correspondent in Moskou werkte. In 2009 ging hij met pensioen. Tijdens zijn jaren voor de Haagsche Courant maakte hij reportages uit tal van oorlogsgebieden: Libanon, Cambodja, Iran, Irak, El Salvador en voormalig Joegoslavië.

In 2015 won Münninghoff de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn boek De stamhouder. Een familiekroniek.