Talpa in gesprek met Peter Gillis na vermeende mishandeling

„Ik heb Peter Gillis en Nicol vrij lang gesproken een aantal dagen geleden en ik heb eigenlijk maar een simpele vraag gesteld: ik wil exact uit jullie mond de waarheid weten van wat er nou precies gebeurd is”, zei Louwerens vrijdag in Shownieuws. Hij kreeg het verhaal „vrij uitgebreid” te horen, maar wil daar vanwege de vertrouwelijkheid verder niets over kwijt. „Want zij moet nog met de politie praten en haar verhaal daar doen.”

Eerder deze maand werden in de rechtbank van Den Bosch al wel enkele details over de vermeende mishandelingszaak bekend. Gillis zou Nicol onder meer in haar rug en neus hebben gebeten.

Talpa liet eerder weten dat de zaak „een privékwestie” is en dat het nieuwe seizoen van Gillis’ realityserie, dat volgende week start, gewoon in de planning blijft. „Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid, maar moeten wel van feiten uitgaan voor zover we die kunnen achterhalen. Nou, dan ga je naar de bron; dat heb ik gedaan”, vulde Louwerens vrijdag aan. „Mocht er ooit een rechter bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook een andere uitkomst zien in deze kwestie, dan zien we het dan wel wel weer. Maar dit is waar we het nu mee doen.”

Talpa lag gisteren nog onder vuur door een nieuwe uitzending van Boos met Tim Hofman. In dit vervolg op de eerdere uitzending uit januari over de schandalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, meldde Hofman dat John de Mol mogelijk al eerder van meer gevallen daarvan op de hoogte was. Deze meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is echter niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld.