Foto van Juan Carlos op vliegveld Abu Dhabi opgedoken

Sinds Juan Carlos aankondigde Spanje te verlaten is onduidelijk waar de gepensioneerde vorst verblijft. Eerder werd gespeculeerd dat hij mogelijk in Portugal of de Dominicaanse Republiek zou zitten. Het Spaanse ABC meldde vrijdag al op basis van vluchtgegevens dat Juan Carlos juist aan de andere kant van de wereld verbleef, in Abu Dhabi.

La Vanguardia meldt dat er een kans bestaat dat Juan Carlos later mogelijk naar Nieuw-Zeeland doorreist. Het dagblad baseert zich op uitspraken van de koning die hij tegenover vrienden zou hebben gedaan. Juan Carlos zou hebben gezegd dat als hij ooit Spanje zou verlaten hij voor Nieuw-Zeeland, een paradijs voor zeilers, zou kiezen. Juan Carlos is een groot liefhebber van zeilen. Echter wordt ook Nederland genoemd als land waar hij mogelijk zijn laatste jaren kan slijten...