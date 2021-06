Sophie Hilbrand ziet 81-jarige vrouw ’gesloopt worden door beleid’

Ⓒ BnnVara

Een hoogbejaarde vrouw woont al ruim tachtig jaar in dezelfde buurt, waarvan 75 jaar in hetzelfde huis. Nu staat zij er, getooid met mondkap, op een regenachtig plein te demonstreren tegen de dreigende sloopkogel die al haar herinneringen aan gruzelementen zal slaan. Het is een van de aangrijpende scènes in een nieuw seizoen van Opstandelingen.