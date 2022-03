Brits koningshuis herdenkt sterfdag Queen Mother 20 jaar geleden

Na het overlijden van haar man in 1952 nam Elizabeths dochter de troon over. The Queen Mother bleef haar steunen en door de jaren heen ook haar eigen taken uitvoeren. Zo was ze onder meer beschermvrouw van zo’n 350 organisaties en ging ze in haar rol als moeder van de koningin op meer dan veertig staatsbezoeken.

Haar dochter omschreef Elizabeth al eens als iemand ’die een speciaal plekje in de harten van velen’ had.