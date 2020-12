Danny Vera: ook weleens tijd voor een nieuwe nummer 1 in Top 2000

Queen stond met Bohemian Rhapsody zeventien keer bovenaan de eindejaarslijst van NPO Radio 2. De band moest de eerste plaats slechts vier keer eerder afstaan. Dat Vera, die vorig jaar op de vierde plek binnenkwam, het in de 22e editie van de Top 2000 is gelukt had hij niet verwacht. „Ik dacht, misschien was het vorig jaar wel gewoon een hype en ben ik nu gedaald. Maar ik vind het een hele eer.”

De zanger denkt dat het „misschien ook weleens tijd is voor een nieuwe nummer 1”, zegt hij lachend. „Er zijn vast wel heel veel fans die boos zijn dat ik nu op de eerste plek sta, vorig jaar was dat ook zo toen ik op 4 binnenkwam. Maar het is ook lekker dat het een keer iemand anders is en het past ook goed bij een jaar waarin alles al anders gaat.”

Danny, vorig jaar de hoogste nieuwe binnenkomer ooit, is de tweede Nederlander die de Top 2000 aanvoert. Alleen Boudewijn de Groot ging hem in 2005 voor met Avond.