Voormalig K-otic-zangeres Anna Speller in verwachting van tweede kindje

Bij een foto waarop haar zwangere buik zichtbaar is, schrijft ze: „Nieuw hoofdstuk. Zo trots op ons.”

Samen met haar vriend Jesse kreeg ze in 2017 al een dochter: Maeve.

Onlangs was Anna te zien in het programma Better than ever. Hier schopte de zangeres het tot de finale, die nog moet worden uitgezonden.