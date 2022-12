Premium Het beste van De Telegraaf

Saxofoniste vier jaar gevolgd Documentaire ’Candy’: Moeder Dulfer bakte appeltaarten voor Prince

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Live spelen is Candy’s lust en haar leven, „mijn bestaansrecht”.

Dat we te maken hebben met een echte wereldster wordt aan het begin van de documentaire Candy meteen wel duidelijk. Vader Hans Dulfer - zelf gelauwerd jazz-saxofonist - diept uit een kast een videoband op waarop zijn dochter Candy samen met Eurythmics-gitarist Dave Stewart de hit Lily was here speelt, in 1989 een grote hit. Om moeiteloos door te gaan naar een videoclip „met Prince aan haar voeten”. Dit is niet zomaar een saxofoniste, ze speelde met de groten der aarde!