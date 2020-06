Ex Kjeld Nuis: hij heeft mij wél bedrogen

„Ik zou Jill met Joy bedrogen hebben, precies zoals ik Brechtje – de zus van Sven Kramer – ooit voor Jill in de steek zou hebben gelaten”, vertelt Nuis over zijn vermeende escapade met Beune tijdens zijn relatie met De Robles. „Er is helemaal niets van waar, ik héb niemand bedrogen.”

Op haar beurt vertelt De Robles een heel ander verhaal. „Heb je wel”, schrijft ze in haar Instagram Stories op Nuis’ uitspraak dat hij haar niet heeft bedrogen. „Maar dat is oud nieuws.” De Robles spreekt zich uit omdat ze het zat is hoe haar ex, in haar ogen, de zaak in de media probeert goed te praten. „Dat is privé en doet pijn.”

Ⓒ Instagram Stories

Nuis en De Robles vormden bijna vijf jaar een stel toen de schaatser in januari 2019 bekendmaakte dat er een einde was gekomen aan hun relatie. Al snel gingen er geruchten rond dat hij een relatie met Beune zou hebben.