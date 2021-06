Paris Hilton brengt memoires uit

Het is niet het eerste boek van de realityster. In 2004 bracht ze Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose uit, een meer lollig bedoeld werk waarin ze haar kijk op het leven in het algemeen en zaken als kleding, sterren en de liefde in het bijzonder deelde.

Hilton, de achterkleindochter van de oprichter van de gelijknamige hotels, werd toen ze begin twintig was bekend als socialite, iemand die in de wereld van glitter en glamour leeft zonder daar zelf een vaste carrière in te hebben. Ze was te zien in enkele realityshows, onder meer The Simple Life met Nicole Richie, de dochter van zanger Lionel. Tegenwoordig runt ze een zakenimperium rond een kleine twintig verschillende producten, waaronder een parfumlijn met zo'n 25 geuren, en tientallen boetieks over de hele wereld.

Het boek van Hilton komt uit bij dezelfde uitgeverij die eerder dit jaar de biografie van Jessica Simpson met succes op de markt bracht. Het is nog niet duidelijk hoe Hiltons boek gaat heten en wanneer het uitkomt.