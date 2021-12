Roelof Hemmen noemt einde ochtendshow 538 ’tamelijk bruut’

„Elke ochtend de 538 Ochtendshow maken was geweldig. We hebben gelachen en gehuild. We zijn maatjes geworden. En we hebben topradio gemaakt”, stelt Hemmen, die in mei vorig jaar Henk Blok opvolgde. „Ik ben trots dat ik anderhalf jaar van dit gezelschap deel mocht uitmaken. Het avontuur eindigde te vroeg en tamelijk bruut. Gelukkig gaan we binnenkort met z’n allen barbecueën. En een wijntje drinken. Of drie.”

Toen het voormalig RTL Nieuws-gezicht in mei aan de klus begon, voelde hij al zeer vereerd dat hij op zijn leeftijd, toen 57, daarvoor gevraagd werd. „Een prachtige uitdaging, die ik nooit had verwacht”, vertelde Roelf Hemmen toen aan Privé. De uitdaging kwam juist na een moeilijke tijd, door het overlijden van zijn vrouw. „Dit kon ik ook niet voorbij laten gaan. Mijn contract bij 538 is voor een jaar. Maar de intentie van beide kanten is dat dit voor eeuwig zal zijn.”

Zover komt het dus niet. Talpa maakte dinsdag onverwacht bekend dat vanaf volgende week Wietze de Jager en Klaas van der Eerden de ochtendshow zullen maken. Dane en zijn team werden maandag hierover ingelicht.

Volgens Radio 538 was het in eerste instantie de bedoeling om de nieuwe ochtendshow pas te laten starten op 31 januari in plaats van aanstaande maandag al. „We hebben dit op verzoek van het team van Frank naar voren gehaald”, zo liet de zender desgevraagd weten.