Lilly Becker haalt uit naar nieuwe vriendin Boris: ’Blijf uit de buurt van mijn zoon!’

Lilly Becker Ⓒ ANP/HH

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat er een einde kwam aan het huwelijk van Lilly en Boris Becker, maar dat betekent niet dat alle problemen tussen de twee zijn opgelost. De brunette is dan ook niet te spreken over de keuzes die haar ex maakt als het gaat om de nieuwe vrouwen in zijn leven.