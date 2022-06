Amber Heard beschuldigt Johnny Depp opnieuw van huiselijk geweld

Wanneer Amber wordt gevraagd naar wat ze ervan vindt dat Vasquez heeft gezegd dat Amber gelogen heeft, reageert de actrice met een bizar vergelijk. „En dat zegt de advocaat van een man die de wereld ervan heeft kunnen overtuigen dat hij een schaar als vingers heeft”, refereert ze naar de film Edward Scissorhands, waarin Depp de hoofdrol speelt. „En dan zou ik de actrice zijn geweest? Ik heb wekenlang naar getuigenissen geluisterd die insinueerden of zelfs heel direct zeiden dat ik een vreselijke actrice ben. Dus ik ben een beetje in de war hoe ik allebei kan zijn...”

Ze stelt dan ook dat niet zij, maar Depp de leugenaar is geweest tijdens het proces. „Ik blijf de rest van mijn leven achter ieder woord van mijn getuigenis staan.” Heard suggereerde bovendien dat het proces haar recht op vrije meningsuiting in twijfel heeft getrokken en stelt dat ze ’haar waarheid heeft gesproken’ om daar uiteindelijk ’de prijs voor te betalen’

Dat ze haar ex er nu opnieuw publiekelijk van beschuldigt haar te hebben mishandeld doet dan ook de vraag rijzen of Depp haar niet wederom zal aanklagen voor smaad. Dat zou dan ook meteen roet kunnen gooien in haar plannen om in beroep te gaan tegen de uitspraak in de lasterzaak die zij twee weken geleden verloor.

Het interview - dat vorige week al werd opgenomen - wordt deze week in drie delen uitgezonden in de Today Show. Vrijdagavond is het complete gesprek te zien in NBC’s Dateline.