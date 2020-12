Deense prins Christian (15) besmet met coronavirus

V.l.n.r.: prins Christian, prinses Mary en prins Vincent. Ⓒ Getty Images

De Deense prins Christian is besmet met het coronavirus. Dat heeft het Deense koningshuis naar buiten gebracht. De 15-jarige zoon van prins Frederik en prinses Mary zit in quarantaine in kasteel Amalienborg, net als andere familieleden. Om wie dat gaat en of zij ook besmet zijn is niet bekendgemaakt.