Elton John maakt nieuwe data afscheidstour bekend

„Ik heb ervan genoten om thuis tijd met mijn familie door te brengen terwijl de wereld haar weg probeert te vinden door de covid-pandemie. Maar ik mis het enorm om onderweg te zijn en op te treden voor mijn fans”, zegt Elton. „Terwijl wetenschappers grote vooruitgang boeken, zijn wij bezig met grootse plannen voor een terugkeer van de tour op een manier dat de veiligheid en gezondheid van iedereen wordt verzekerd.”

Elton laat weten dat hij in januari 2022 weer in de Verenigde Staten op het podium zal staan. Dat betekent ook dat de shows in Nieuw-Zeeland worden uitgesteld tot 2023. Fans hoeven zich volgens Elton geen zorgen te maken dat hij het niet meer zal volhouden tot die tijd. „Maak jullie maar geen zorgen over mij. Ik gebruik deze rustpauze om mijzelf fitter en gezonder dan ooit te houden. Ik ben er helemaal klaar voor!”

Eerder werd al bekend dat Elton het Europese deel van de tournee in het najaar van 2021 zal hervatten. De zanger is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee van meer dan driehonderd optredens.