Burgemeester van Londen wijst uitnodiging Harry en Meghan af

Ⓒ anp

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft de uitnodiging van prins Harry en Meghan om hen in hun huis in Californië op te zoeken afgewezen. Dat melden verschillende Britse media. De hertog en hertogin van Sussex zouden de burgemeester hebben uitgenodigd omdat ze vorige week niet op een feest van de burgemeester in Los Angeles konden komen.