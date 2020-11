Niemand maakt het ZÓ bont als de Thaise koning

De Thaise koning Vajiralongkorn blijft vriend en vijand verbazen! Ⓒ Getty Images

Een nieuw hoofdstuk kan worden toegevoegd aan het krankzinnige leven van de Thaise koning Vajiralongkorn. Alsof zijn levensstijl al niet genoeg stof doet opwaaien, is de Thaise bevolking nu in rep en roer over een wel heel opmerkelijke maatregel van de overheid: het blokkeren van de erotische site Pornhub om zo een pikante video van de koning onder het tapijt te vegen. Toch is het niet altijd gelukt om de bizarre acties van Vajiralongkorn te verdoezelen. Een overzicht.