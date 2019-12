Alanis Morissette wil autobiografische onewomanshow maken

Jagged Little Pill, naar haar gelijknamige succesalbum uit 1995, is gebaseerd op de nummers, maar gaat niet over Alanis’ persoonlijke leven. „Het verhaal gaat over een gezin waarvan alle personages uit de liedjes werden gehaald.” Op sommige vlakken is het verhaal echter wel autobiografisch. „Als je kijkt naar wat de personages doormaken.”

Graag zou de 45-jarige zangeres in de toekomst nog iets autobiografisch doen. „Ik ga ooit een monoloog maken. Ik ga nieuwe liedjes schrijven en zingen die gaan over alle karakters uit mijn leven.”