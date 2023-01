Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon schenkt het manuscript van Eddy de Winds verslag Holocaustmuseum krijgt enige boek dat ooit in Auschwitz is geschreven

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Annemiek Gringold en Melcher de Wind bekijken het schrift van Eddy de Windt, waarin hij zijn dagelijks leven in kamp Auschwitz op heeft geschreven. Ⓒ RONALD BAKKER

Het Holocaustmuseum heeft, in aanloop naar de Nationale Holocaustherdenking van aanstaande zondag, een heel bijzondere schenking gekregen. Het gaat om het originele manuscript van Eddy de Winds verslag van zijn tijd in Auschwitz, later uitgegeven als Eindstation Auschwitz.