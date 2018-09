Stunticoon Willem de Beukelaer gast NFF

Het filmfestival verwelkomt de stuntman als gast van NFF Master, samen met acteur Issaka Sawadogo, die bekend is van prijswinnende Europese producties zoals The Invader, Diego Star en The Paradise Suite.

Tien dagen lang zijn ze te gast op het festival, waar ze hun visie op het filmvak en hun expertise delen met de festivalbezoeker. Beide masters geven een groot publieksinterview in het NFF Festivalhart, gelegen in het Oude Postkantoor op de Neude. Ook vertoont het filmfestival een selectie van hun films.

De Beukelaer is sinds 1994 mede-eigenaar van Stuntteam Hammy de Beukelaer, dat is opgericht door en vernoemd naar zijn vader. Willem heeft het vak geleerd van zijn vader en is meegegroeid in de nationale en internationale filmindustrie. Zestien jaar lang heeft hij zelf actief stunts uitgevoerd; nu coördineert hij het stuntteam dat 90 procent van alle filmstunts in de Benelux verzorgt. Zo werkt het team op dit moment aan Dunkirk, Gangsterdam, The Hitman's Bodyguard en de Nederlandse producties Brussel en Ron Goossens: Low Budget Stuntman.