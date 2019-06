Hiphop heerst in Kunsthal

Jamel Shabazz fotografeerde deze jongens in Brooklyn (NY) in 1981. Ⓒ Foto’s Kunsthal

Miles Davis voorspelde het begin jaren tachtig al: rap en hiphop gaan het helemaal maken. De Amerikaanse jazzmuzikant had het goed gezien. Want nu bijna veertig jaar later is deze kleine subcultuur, geboren op straat in The Bronx, overal.