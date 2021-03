Jeroen van Merwijk geëerd met bord op Utrecht Centraal

Op het grote bord is een couplet te lezen uit het lied Alles komt goed, dat Van Merwijk uitbracht in 1996: ’Alles komt goed, alles komt goed. Neem van mij maar aan, alles komt goed. Ooit is de tijd van weerzien daar. Geloof mij nou maar. We zien mekaar.’

Het bord hangt aan de kant van winkelcentrum Hoog Catharijne. Het is nog niet duidelijk tot wanneer het bord daar te bekijken valt.

De cabaretier en liedjesschrijver overleed woensdagochtend op 65-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk. Van Merwijk leed aan darmkanker.