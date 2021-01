Trump-stemmende vader Lady Gaga toch trots op dochter

Lady Gaga, was erg nerveus voor haar optreden, zo vertelt Joe aan Fox News. „We hebben vanmorgen nog even gefacetimed en we hebben samen met de pastoor van onze kerk gebeden.” Waar zijn dochter een uitgesproken voorstander van Joe Biden en Kamala Harris is, stemde pa Gaga op hun tegenstander Donald Trump. Toch genoot hij van het optreden van Lady Gaga. „Ik ben evengoed trots op haar. Ik vond dat ze het ontzettend goed deed. Ze zong sterk en legde echt haar ziel erin.”

De vader van de zangeres kreeg dinsdag van zijn dochter al een kiekje van de outfit die ze zou dragen; een jurk van modehuis Schiaparelli die bestond uit een donkerblauwe jastop en een enorme rode rok. „Ze stuurde me een foto en ik stuurde een berichtje terug met de vraag of ze er een auto onder had verstopt ofzo”, grapte Joe.