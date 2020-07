Ex-treitervlogger Ismail Ilgun in het geheim getrouwd

Met wie Ismail is getrouwd wil hij voorlopig niet zeggen. Wel laat hij weten na een verloving van zeven maanden vorige maand zijn jawoord te hebben gegeven. Op Instagram deelt hij een prachtige foto van hem en zijn bruid.

„Het komt een beetje onverwacht”, vertelt hij in zijn nieuwste vlog. „Het is wel leuk om het te delen met mensen die mij al vier jaar volgen. Ja, het is een beetje out of nowhere gekomen. Niet veel mensen hadden het zien aankomen. Ze hebben wel een ring gezien... Ik ben al zeven maanden verloofd, een maandje getrouwd. Dat is een van de mooie dingen die ik heb mogen doen in mijn leven. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken. Dat ik in deze positie zit... Ik ben echt dankbaar.”

In de vlog legt hij verder uit dat hij ’zonder geld’ is getrouwd en geeft hij algemene tips over het organiseren van een bruiloft en hoe je kunt trouwen zonder al te veel geld uit te geven.