Items Amy Winehouse tentoongesteld in Grammy Museum

Een bijzonder kledingstuk dat wordt tentoongesteld is de speciaal voor haar ontworpen Dolce & Gabbana-jurk die ze droeg tijdens de Grammy Awards in 2008. De zangeres won destijds vijf prijzen. Ook die beeldjes staan in het museum.

Fans kunnen vanaf 17 januari en tot en met 13 april terecht bij de expositie Beyond Black - The Style of Amy Winehouse. Het is voor het eerst dat in de Verenigde Staten items van de in 2011 overleden Britse zangeres worden tentoongesteld.

Veel van de getoonde spullen worden in november geveild bij Julien’s Auctions. De opbrengst gaat naar de Amy Winehouse Foundation, die zich inzet voor jongeren met drugs- en alcoholproblemen. De zangeres worstelde zelf met verslavingen en overleed op 27-jarige leeftijd aan alcoholvergiftiging.