Gordon in tranen na ’breuk’ met zijn Gavin: ’We gaan gewoon weer door’

Gordon heeft tevens alle foto’s van hem en Gavin van het platform verwijderd. Op de feed van Gavin is ook geen spoor meer te vinden van Gordon. Inmiddels volgen de twee elkaar niet meer op Instagram.

Gordon en Gavin zouden in het najaar in het huwelijksbootje stappen, maar dat bootje lijkt al gezonken voordat het kon aanmeren. Wat de reden van de vermoedelijke breuk is, is onduidelijk. Enkele dagen geleden vloog de presentator en zanger nog vanuit Dubai naar Melbourne om zijn geliefde te bezoeken, maar een dag later werd hij alweer gespot in Dubai.

Nog geen maand geleden maakte Gordon bekend dat hij ten huwelijk was gevraagd. „Ik kan niet stoppen met huilen van geluk en vreugde. Ik heb lang moeten wachten en het van ver moeten halen, maar het was het allemaal waard”, zei de zanger toen.

Volgens Evert Santegoeds ligt Gordon er helemaal af. Dat zegt hij in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé: