Holleeder-serie Judas krijgt vervolg

In Judas II: Dagboek van een Getuige wordt het levensverhaal van Astrid Holleeder verteld. De zus van crimineel Willem Holleeder heeft vanwege haar rol als getuige tegen haar broer haar werk moeten opgeven en leeft sindsdien volledig beschermd.

In gesprek met Vrouw vertelde Astrid: „Hij zal nog steeds wraak op ons willen nemen. Hij zal zich geen moment schuldig voelen over alle vernielingen die hij in mensenlevens heeft aangericht. Ik wel. Ik vind het heel erg dat hij dankzij mij nog heel veel jaren in de gevangenis zal moeten doorbrengen. Je hebt niet voor niets een verschoningsrecht als familielid: als zus hoef je broer niet te verraden. En dat heb ik wel gedaan.”

Gijs Naber (Willem Holleeder), Rifka Lodeizen (Astrid Holleeder) en Marit van Bohemen (Sonja Holleeder) speelden in het eerste seizoen de hoofdrollen. Ook in het vervolg zijn zij te zien. Het is nog niet bekend wie de andere rollen op zich nemen.

Willem Holleeder

Vrijdag werd Willem Holleeder in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor onder meer vijf moorden op Thomas van der Bijl, Kees Houtman, zijn zwager Cor van Hout, vastgoedman Willem Endstra en crimineel John Mieremet en doodslag van Robert ter Haak.