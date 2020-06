Oud-Utopiaan Jessie verwacht dochtertje

Hij en zijn vriendin Saskia namen alvast een voorschotje op Vaderdag door een feestje te vieren waarbij ze het geslacht van hun te verwachten kindje onthulden. Dat gebeurde door een grote taart aan te snijden met aan de buitenkant zowel een blauwe als een roze laag. Al gauw bleek dankzij een roze rook dat Jessie vader gaat worden van een dochtertje. „Fijne Vaderdag”, schreef hij bij de foto van het feest.

Begin dit jaar onthulde Jessie dat hij weer een vriendin had, Saskia. Jessie deed mee aan de eerste serie van Utopia en hield het toen 15 maanden vol. In 2018 keerde hij weer terug in de serie die vorig jaar definitief stopte.