Gene Simmons: ’Ik ben niet geïnteresseerd in wat anderen willen doen’

Simmons stelt dat hij het meeste contact heeft met zijn collega Paul Stanley, maar ook hem ziet hij alleen in verband met Kiss. „We komen alleen samen als we dingen voor de band”, onthult de rocker in gesprek met het tijdschrift Goldmine. „Hoe zeg ik dit zonder onmenselijk over te komen? Ik heb geen vrienden.”

Zielig is de zanger echter zeker niet, hij heeft simpelweg geen behoefte aan dit soort gezelschap en heeft er geen zin in om bij iemand lang te gaan om zomaar wat te hangen. „Ik ben meer geïnteresseerd in wat ík wil doen. Ik wil niet doen alsof ik geïnteresseerd ben ik wat jij wilt doen, zo ben ik niet.”