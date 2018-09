Bobbi Eden moet rust houden

“Ik had al een paar dagen last van krampjes”, legt ze uit in een video voor Linda.TV. “Toen ik vrijdag bij mijn moeder was, werd de pijn toch wel heftig.”

Bobbi, die 32 weken zwanger is, werd door haar verloskundige doorgestuurd naar het ziekenhuis. “Daar ben ik aan een monitor gelegd en zijn allemaal onderzoeken gedaan. Uiteindelijk bleek dat ik gewoon al weeën had.

Schrikken

Bobbi moest een nachtje ter observatie in het ziekenhuis blijven. “Met de baby was alles goed. Daar ben ik heel bij om. Maar het was wel even schrikken.”

Nu Bobbi moet rusten, komt er nog meer op de schouders van haar man Mark Laurenz terecht. “Jij kan nog meer voor mij gaan doen.”