Zoontje Sol sleepte Jasmine Sendar door ’donkere jaren’

„De focus lag volledig op hem. Ik wilde er alles voor geven om hem te laten opgroeien tot een leuke volwassen man met een fantastische toekomst”, vertelt de 45-jarige Sendar, die bekend werd met rollen in de soaps Goudkust en Onderweg naar morgen. „Gelukkig heeft hij niet veel meegekregen van die donkere jaren. Op de dagen dat hij bij mij was, gedroeg ik me up en happy en zodra hij bij zijn vader was, stortte ik in.”

Sendar deelde eerder dat ze na een scheiding en de verkoop van haar huis in de schulden kwam te zitten, tot het moment dat er deurwaarders aanklopten waarvoor ze zich vervolgens verstopte. „Kreeg ik een klusje, dan was het alsof ik een paar slagen naar boven kon zwemmen. Maar elke deurwaarder voelde weer als een ruk naar beneden”, zegt ze ook in de speciale uitgave van het tijdschrift. „Mijn kracht is altijd mijn zoon geweest. Voor hem heb ik gevochten - en nog steeds.”