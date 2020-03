Prins Charles besmet met het coronavirus

„De prins van Wales is positief getest op coronavirus. Hij vertoont milde symptomen, maar verkeert verder in goede conditie”, laat de woordvoerder weten. „Hij is de afgelopen dagen vanuit huis aan het werk gegaan, zoals gewoonlijk.”

Ook zijn vrouw Camilla (72) is getest, maar heeft het virus niet. „In overleg met de regering en doktoren zitten de prins en de hertogin al een paar dagen in thuisisolatie op het landgoed Highgrove in Schotland.”

Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah brengen het belangrijkste coronanieuws uit binnen- en buitenland in een dagelijkse podcast. Luister hier, hieronder of via je favoriete podcast app.