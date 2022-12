‘Triangle of Sadness’ wint 4 Europese Oscars

Door Marco Weijers

Ruben Ostlund viel volop in de prijzen tijdens de uitreiking van de European Fil Awards. Ⓒ AFP

De speelfilm Triangle of Sadness van Ruben Östlund is bij de uitreiking van de European Film Awards in Reykjavik als grote winnaar uit de bus gekomen. Naast de ‘Europese Oscar’ voor beste film, won zijn zwart-komische drama nog drie andere prijzen.