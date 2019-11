Martin Garrix na drie jaar weer vrijgezel

„Ik vind het ontzettend verdrietig om met jullie te delen dat Charelle en ik niet meer samen zijn”, schrijft Martijn (23) zoals de wereldster in het echt heet, op Instagram. „We houden nog zielsveel van elkaar, maar gezien onze hectische agenda’s, hebben wij ervoor gekozen om beide een andere kant op te gaan.”

Hij vervolgt: „Liefde betekent ook dat je het beste voor de ander wilt, en op dit moment houdt dat in dat je los van elkaar wat tijd moet doorbrengen. We hebben drie geweldige jaren met elkaar beleefd en koesteren alle prachtige herinneringen die we samen hebben gedeeld.”

Bekijk ook: Martin Garrix deelt zeldzame intieme foto

De twee gaven maar zelden een kijkje in hun leven. Zo deelde de dj afgelopen voorjaar pas voor de eerste keer een foto van hen samen op Instagram, ter gelegenheid van de verjaardag van Charelle. Daarvoor hield het stel het enkel bij wat kiekjes op Instagram Stories.

Een aantal maanden later, in augustus, schreef Martijn nog dat hij ’dolgelukkig’ was in de liefde. „Iedere dag vraag ik me af hoe je het met me volhoudt. Ik houd veel van je. Dankjewel dat je er altijd voor mij en je vrienden bent. Ik leer elke dag nieuwe dingen van je.”