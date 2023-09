Dua Lipa: ’Belangrijk om gesprek rond seks in relaties te normaliseren’

De zangeres, bekend van hits als New rules, Dance the night en Don’t start now, vindt het „bizar” dat seks soms weinig wordt besproken in een relatie. Ook vindt ze dat de schaamte rondom het onderwerp verleden tijd moet zijn. „Niet praten over seks met de persoon met wie je seks hebt, dat is voor mij onverklaarbaar”, aldus Lipa. „Ik denk dat het belangrijk is om het gesprek rond seks te normaliseren en er een onderwerp van te maken waar we vrijer over kunnen praten.”

Lipa heeft momenteel zelf een relatie met de 42-jarige Romain Gavras. Ze vindt het belangrijk om dingen „fris” te houden in hun relatie. „Om manieren te vinden om nieuwsgierig te blijven naar je partner”, aldus de artieste.