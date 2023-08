Ook BTS-lid Suga begint binnenkort aan militaire dienstplicht

Suga is het derde lid van de K-popformatie die in het leger gaat voor zijn dienstplicht. Jin begon al in december en J-Hope startte in april met zijn dienstplicht.

In Zuid-Korea moeten alle mannen tussen de 18 en 28 jaar ongeveer twee jaar dienen in het leger. De leden van BTS mochten hun dienstplicht vanwege hun grote (internationale) succes uitstellen tot hun 30e verjaardag. De bandleden hebben een gezamenlijke pauze ingelast, maar zijn van plan in 2025 weer bij elkaar te komen nadat zij allemaal hun dienstplicht hebben vervuld.