Game of Thrones-acteur maakt opwachting in Stranger Things

De Duitser Tom is nu vooral bekend van zijn rol als Jaqen H'ghar in de fantasyhit Game of Thrones van HBO. Hij krijgt de rol van een Russische gevangenisbewaker die bevriend raakt met hoofdrolspeler Hopper, een rol van David Harbour.

Englund speelde Freddy Krueger in de filmreeks A Nightmare on Elm Street. In Stranger Things kruipt hij in de huid van een gestoorde man die in een psychiatrisch ziekenhuis is opgesloten na een gruwelijke moord.

Wanneer het vierde deel van Stranger Things online komt is nog niet bekend. De opnames lagen eerder dit jaar enige tijd stil vanwege de coronacrisis.