Zoontje Shelly Sterk gaat voor het eerst naar school: ’Nog even wennen’

De 4-jarige Jake heeft er wel veel zin in, schrijft Shelly bij een foto van haar zoontje. „Gisteren zei hij wel: ’mama, ik vind het eigenlijk ook wel heel spannend’”, schrijft Shelly, die inmiddels zwanger is van haar tweede kindje, en spreekt van „the end of an era” (het einde van een tijdperk).

Mede door de coronapandemie hebben Shelly en Jake veel op elkaars lip gezeten. Dat is dan ook de reden dat de 32-jarige presentatrice het een raar idee vindt dat dat nu stopt. „Gek dat daar nu een einde aan komt en het grote loslaten morgen écht gaat beginnen.”