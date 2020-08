R. Kelly boos over mogelijk uitstellen rechtszaak

Ⓒ ANP/HH

Vanuit de gevangenis maakt R. Kelly zich nog steeds druk om de gang van zaken rondom zijn rechtszaak, die vanwege het coronavirus waarschijnlijk wordt uitgesteld. In principe moet Kelly op 20 oktober voorkomen, maar of dat gaat lukken valt nog maar te bezien. De geplaagde zanger is ook boos over de behandeling die hij krijgt achter tralies. Dit meldt The Blast.