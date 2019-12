Tiësto koopt ’schotelvormig’ pand in Breda

Tijs Michiel Verwest, zoals Tiësto’s echte naam luidt, zal het bijzondere pand niet gaan gebruiken voor zijn activiteiten als dj. Volgens Leon de Lobel, die transacties verzorgt in commercieel vastgoed, blijft namelijk alles hetzelfde. „Er zal ook niets aan het uiterlijk van het pand veranderen”, voegt hij eraan toe.

Tiësto’s nieuwste aankoop Ⓒ Google Streetview

De Lobel zegt overigens de aankoop door Tiësto niet te kunnen bevestigen. „Maar de wandelgangen doen hun werk.” Het is volgens hem gebruikelijke zakelijke transactie, een vastgoedbelegging waarbij een pand van eigenaar wisselt.

Tiësto is al jaren bekend als dj, maar doet ook zaken in vastgoed. In 2008 kocht hij voor een krappe 2,4 miljoen euro een grachtenpand in Amsterdam en liet het later splitsen om zodoende een grotere opbrengst te krijgen bij verkoop. In 2015 kocht hij voor 6,9 miljoen euro zestig ouderenflats in Breda om zo te kunnen investeren in steen.

Bekijk ook: Dj Tiësto koopt ouderenflats