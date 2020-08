Khloé Kardashian weer dolgelukkig met Tristan

Khloé kan haar geluk niet op nu ze weer samen is met Tristan. Het koppel lijkt er dan ook het volste vertrouwen in te hebben dat hun relatie dit keer wel stand houdt. „Khloé probeert haar relatie meer privé te houden, maar ze is heel erg gelukkig met Tristan”, vertelt een insider aan People. „Ze is ongelooflijk blij en ze zijn op zoek naar een huis is LA om een frisse start te maken.”

Khloé en Tristan gingen vorig jaar uit elkaar nadat hij haar had bedrogen met Jordyn Woods, de toenmalige beste vriendin van Kylie Jenner, Khloé’s zusje. Tristan zou volgens bronnen inmiddels hebben bewezen dat hij is veranderd en dus sloot Khloé hem weer in haar armen.

„In de afgelopen maanden heeft hij haar echt laten zien dat hij is veranderd. Hij is een geweldige vader en partner. Khloé heeft altijd de hoop gehouden dat ze weer bij elkaar zouden komen. Het is heel belangrijk voor haar om de familie bij elkaar te houden omwille van True.”