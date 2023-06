Kesha en Dr. Luke schikken na langdurige juridische strijd

De 36-jarige zangeres klaagde de 49-jarige muziekproducent, wiens echte naam Lukasz Gottwald is, in 2014 aan voor onder meer aanranding en mishandeling. Ze stelde dat ze seksueel was misbruikt en wilde van haar platencontract af. Gottwald ontkende alles en diende op zijn beurt een aanklacht in wegens smaad en contractbreuk.

Kesha zegt nu dat „alleen God weet wat er precies gebeurd is die nacht.” „Zoals ik altijd heb gezegd, kan ik niet alles terughalen van wat er is gebeurd. Ik kijk ernaar uit om dit hoofdstuk van mijn leven te sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik wens niets dan vrede voor alle betrokken partijen.”

Overeenkomst

Gottwald waardeert het dat Kesha „opnieuw erkent dat ze niet kan navertellen wat er die avond in 2005 is gebeurd.” Hij is er „absoluut zeker” van dat er niets is gebeurd. „Ik heb haar nooit gedrogeerd of aangerand en zou dat ook nooit iemand aandoen. In het belang van mijn familie heb ik bijna tien jaar lang gevochten om mijn naam te zuiveren. Het is tijd voor mij om deze moeilijke zaak achter me te laten en verder te gaan met mijn leven. Ik wens Kesha het allerbeste.”

De precieze details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ze zijn overeengekomen dat ze allebei de twee verklaringen online delen met hun volgers.