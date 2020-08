Eigen Huis en Tuin met Froukje de Both terug op de buis

In april maakte RTL bekend dat er een einde zou komen aan het ’oude’ Eigen huis en tuin, tot teleurstelling van veel kijkers. Direct beloofde de zendergroep dat het aan een nieuwe, ’prominentere’ invulling werkte. Vorige week sprak presentatrice Evelyn Struik nog tegen Vrouw Magazine de verwachting uit dat het om ’zes tot acht afleveringen’ in het voor- en najaar zou gaan.

Niets blijkt minder waar. In de nieuwe opzet, die de titel Eigen huis en tuin: Lekker leven krijgt, gaat het programma van één naar vijf afleveringen per week. Van de ploeg die het programma tot aan de zomer maakte, zal alleen Boer Tom (Tom Groot) terugkeren. Anders dan Vijf uur live zal het programma vooraf worden opgenomen.

Omdat er geen grote metamorfoses meer zullen plaatsvinden, is er voor klusjesman Thomas Verhoef geen plek in de nieuwe opzet. Voor lifestyle en koken zal er juist meer plek zijn. Zo werd voor het culinaire deel Hugo Kennis aangetrokken, die eerder al op het vijf-uurslot te zien was in Vijf uur live. Eerdergenoemde Struik wordt opgevolgd door haar voorganger, Froukje de Both.

Aderlating

RTL werd dit voorjaar overvallen door het wegvallen van Vijf uur live. Daarvan verhuisden de sponsoring én de productie naar concurrent SBS6. Voor Eigen huis en tuin lukte het de afgelopen tijd niet om een geschikte sponsor te vinden. Mede door de coronacrisis besloot de zendergroep om te stoppen met het programma, dat met name vanwege de grote metamorfoses stevig in de papieren liep.

Directeur Content Peter van der Vorst van RTL is blij dat hij de succesvolste elementen van Vijf uur live én de naam Eigen huis en tuin heeft weten te redden. „Het programma sluit perfect aan op de behoefte van onze kijkers: praktische tips op het gebied van wonen, lifestyle, tuinieren en koken waarmee je zelf direct aan de slag kunt om op die manier je leven leuker én gezonder te maken. Een inspirerende en lekkere start van onze vooravond.”

SBS6 maakt vanaf komende maandag elke werkdag de Vijf uur show. Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo nemen om de week de presentatie op zich. Eigen huis en tuin: Lekker leven is pas twee weken later op RTL4 te zien. Beide programma’s beginnen om 17.00 uur.