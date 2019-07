Carice van Houten: films produceren fijn na ’jaren te doen wat anderen zeggen’

Absoluut, zegt ze daarover. „Het is verleidelijk om zelf meer controle te hebben en je eigen projecten te creëeren, nadat ik jarenlang moest doen wat anderen me opdroegen.” Ze vertelt over haar eigen productiebedrijf dat ze heeft met Halina Reijn. Met haar produceerde ze de film Instinct, die later dit jaar het later dit jaar het Nederlands Film Festival opent. Het is een psychologische thriller over een psychologe in een tbs-kliniek, gespeeld door Carice, die valt voor een zedendelinquent (Marwan Kenzari). „We hadden een klein budget, maar het is een van de films waar ik het meest van heb genoten. Het is misschien wel het beste wat ik tot nu toe heb gedaan in mijn carrière. Ik ben er erg enthousiast over.”

Om net als Halina te gaan regisseren ziet Carice niet zitten, sinds ze moeder is. Haar zoon die ze kreeg met Guy Pearce, wordt volgende maand drie jaar oud. „Het is bij me opgekomen, maar daar ben ik nog niet helemaal klaar voor. Ik heb een jong kindje en dit is niet het moment. Ik speel wel met de gedachte. Maar ik onderschat het niet, dus het moet wel het juiste project zijn.”

In het interview vertelt Carice ook over haar wens nog een album op te nemen. In 2012 bracht de actrice haar debuutalbum See You on the Ice uit. „Ik geniet meer dan ooit van het maken van muziek. Af en toe deel ik wat op Instagram. Misschien doen we nog wel een minitournee in Londen. Ik zou ook graag een aantal muziekfestivals bezoeken.”