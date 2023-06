Disney sluit Johnny Depp in nieuwe Pirates-film niet uit

„We denken dat we een heel goed en spannend verhaal hebben dat de films eert die al eerder zijn uitgekomen, maar ook iets nieuws biedt”, begon Bailey. Op de vraag of Depp ook deel zal uitmaken van dat verhaal, liet hij weten dat Disney daar „op dit moment vrijblijvend” in staat.

Depp was in 2017 voor het laatst te zien als Jack Sparrow, in de vijfde Pirates-film Dead Men Tell No Tales. Een verdere samenwerking tussen hem en Disney kwam op losse schroeven te staan tijdens de rechtszaak tussen Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard. Die beschuldigde hem van huiselijk geweld. Depp klaagde haar daarop aan voor smaad en liet tijdens de zaak weten nooit meer met Disney te willen werken, omdat die hem zonder proces al veroordeeld zou hebben.