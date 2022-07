Shania Twain krijgt eigen Netflix-documentaire

De trailer van Not Just A Girl speelt zich af in Zwitserland, waar de 56-jarige Twain jaren heeft gewoond. In een gele cabriolet rijdt ze door het bergachtige landschap. „Het risico nemen om dingen op je eigen manier te doen, kan heel eng zijn”, klinkt de stem van de zangeres. „Je moet dapper durven zijn.”

De rest van de trailer laat beelden zien van concerten van Twain. Ze zingt daar onder meer de hits Man! I Feel Like a Woman en That Don’t Impress Me Much. Daarnaast komen artiesten als Avril Lavigne, Orville Peck, Lionel Richie en Taylor Swift even voorbij.