Samantha Ware: Lea Michele had direct hekel aan me

„Ik wist het vanaf dag één toen ik mezelf probeerde voor te stellen. Het is nooit geleidelijk gegaan. Zodra ze besloot dat ze me niet mocht, was het duidelijk”, aldus Samantha, die vorige week na jaren naar buiten kwam met het verhaal. Ze werd zo respectloos behandeld dat ze naar eigen zeggen „door een ware hel” ging.

Tegenover Variety praat Samantha onder meer over de blikken van Lea, de steken onder water, de intimidatie en haar „rare passieve agressie.” Ze meldde het gedrag van haar collega echter nooit aan de zender of studio omdat ze wist dat dat niets zou uitmaken. Volgens de actrice was het divagedrag van Lea, de grote ster van Glee, geen geheim op de set.

Misbruik

„Lea’s acties waren niets nieuws. Omdat het zo gewoon was, leek mijn situatie ook niet zo’n groot probleem”, zegt Samantha. „Ik herinner me de eerste dag dat ik nog iets zei maar helaas deed niemand iets. Iedereen had zoiets van: ’zo is ze nu eenmaal’. Daardoor hielp de omgeving bij het voortzetten van dit misbruik.”

Glee werd tussen 2009 en 2015 gemaakt. Lea Michele speelde in alle zes seizoenen de rol van Rachel Berry, Samantha Ware werd pas in het laatste seizoen geïntroduceerd als Jane Hayward.

Excuses

Nadat Samantha vorige week haar hart luchtte op Twitter, vielen verschillende andere oud-collega’s haar bij. Zo liet Heather Morris (Brittany S. Pearce in de serie) weten dat het inderdaad geen pretje was om met Lea te werken. Zij stak ook de hand in eigen boezem: „Dit heeft ook aan ons gelegen, want wij hebben het zo lang laten gebeuren zonder in te grijpen.”

Bekijk ook: Ook Heather Morris werkte niet graag met Lea Michele

Lea raakte na de ophef haar promodeal met maaltijdbezorgdienst HelloFresh kwijt. De actrice maakte daarna via Instagram haar excuses. „Ik heb naar de kritiek geluisterd en ik leer. Het spijt me heel erg, maar ik zal hier in de toekomst beter van worden”, zo schreef ze.