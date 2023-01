’Racistische peettante’ prins William welkom op kroning koning Charles

„Lady Susan kreeg veel steun van vrienden in de nasleep van wat er is gebeurd. Sommigen deden beleefd de suggestie om Lady Susan welkom te heten bij de kroning”, vertelt een insider aan de Sunday Mirror. „Er werd gewezen op de vele jaren die zij voor de koningin heeft gewerkt en van wie zij een trouwe vertrouwelinge was. Nu de betrekkingen tussen Buckingham Palace en mevrouw Fulani zijn gladgestreken, kan de koning Lady Susan uitnodigen.”

Eind november werd Ngozi Fulani, voorzitter van de liefdadigheidsinstelling tegen huiselijk geweld Sistah Space, racistisch bejegend door Lady Susan Hussey, hofdame én peetmoeder van prins William. Zij stelde Fulani tijdens een receptie op Buckingham Palace meermaals de vraag waar zij vandaan kwam. Nadat Fulani antwoordde dat ze uit Londen kwam, bleef Hussey doorvragen over waar ze ’oorspronkelijk’ vandaan kwam. Ze voelde bovendien aan de haardos van Fulani, wat ook niet op prijs werd gesteld.

Hussey heeft haar ontslag ingediend en half december gingen de twee vrouwen met elkaar in gesprek, wederom op Buckingham Palace. Het was een ontmoeting „vol warmte en begrip”, zo luidde de verklaring van het Britse hof. Hussey heeft haar excuses aangeboden voor haar vraag en de gevoelens die deze heeft opgeroepen bij Fulani. Ook zegt zij zich meer te gaan verdiepen over de gevoeligheid die dit onderwerp met zich meebrengt. Fulani heeft de excuses geaccepteerd. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla zijn geïnformeerd over het gesprek en zijn ’tevreden’ met de uitkomst.

Inmiddels lijkt alles weer koek en ei voor Hussey en kan zij dus zelfs eerdaags een uitnodiging in haar brievenbus ontvangen voor de kroning van prins Charles op 6 mei. Ongeveer 2.000 gasten worden verwacht bij de twee uur durende kroning.