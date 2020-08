Vroege kerst in boekverfilming Daphne Deckers

Het uitgangspunt van deze komedie is eigenlijk helemaal niet zo grappig: na een zware bevalling op kerstavond bekent tv-producente Iris (Barbara Sloesen) aan haar vriend Pieter (Jelle de Jong) dat ze stiekem met de pil was gestopt. Oftewel: ze heeft hem ’er ingeluisd’.

Van de roze wolk valt ze meteen af: kaakchirurg Pieter blijkt al een jaar te rommelen met zijn co-assistent en vertrekt naar Malawi (’om daar voor andermans zielige kinderen te zorgen!’). Als kersverse alleenstaande moeder verliest Iris zich in zelfmedelijden en grote hoeveelheden alcohol. Je zou er bijna de kinderbescherming op afsturen.

Dat het verhaal onderhoudend blijft is te danken aan Sloesen, die in al haar hysterische verdriet heerlijk vals kan zijn, maar ook aan de reeks van humoristische zijlijntjes en bijfiguren die langs komen. Zoals het kreng van een collega Claudia (Holly Mae Brood), of Iris’ moeder Marjan (Renée Fokker), die zelf nooit heeft verwerkt dat haar man (Iris’ vader) haar verliet en meer bezig is met haar eigen chackra’s dan met het helpen van haar dochter en baby-kleinzoon. Juist dat vleugje ’Luizenmoeder’ geeft de film net dat beetje extra.

En dan zijn daar natuurlijk de potentiële nieuwe liefdes, zoals de hilarische Vlaamse TV-kok Bart (Tom van Landuyt), die Iris best ’lekker wil verwennen’. Of valt ze toch voor de ’eenvoudige hondenuitlater’ Douwe (Jan Kooijman) met zijn sexy tatoeage? En wat als Pieter weer voor de deur staat? Zo worstelt de dertigjarige moeder zich door het leven, en probeert ze zich met wat hulp van al even vileine vriendinnen te herpakken.

Regisseur Ruud Schuurman neemt de tijd om dit rampjaar uit het leven van Iris te vertellen. Dat het begint en eindigt met Kerstmis is, zo hartje zomer, een beetje vreemd. Een en ander heeft uiteraard met de coronacrisis en uitgestelde of vooruitgehaalde filmreleases te maken. Maar och, juist in deze tijd is een kerstfilm ook wel lekker.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)