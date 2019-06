Prins Harry keert terug in voormalige woning

Het Britse koningshuis deelde online beelden van het afspraakje. Oplettende volgers zagen dat er ondanks de verhuizing nog steeds foto’s van Harry op het dressoir staan. Eentje samen met zijn vrouw Meghan en een oudere waarop de hertog van Sussex nog zonder baard op staat met zijn broer William. In een derde fotolijstje zit een foto van William en Catherine. Harry verhuisde dit voorjaar met zijn Meghan naar Frogmore Cottage in Windsor.

Sharma Oli was overigens niet alleen naar Kensington Palace gegaan. Hij bracht zijn vrouw Radhika Shakya met zich mee. Prins Harry was drie jaar geleden in Nepal.